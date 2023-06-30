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Япония вывела важные российские энергетические проекты из-под ряда санкций

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Японские власти вывели из-под части санкций важные для своей экономики российские проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ-2». Об этом сообщили в японском Минэкономики.
Япония вывела важные российские энергетические проекты из-под ряда санкций
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«Принимая во внимание влияние на японские компании, присутствующие в России, приняты необходимые меры с точки зрения обеспечения стабильной работы проектов, важных для энергетической безопасности Японии», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что запреты на предоставление архитектурных и инженерных услуг в данных проектах не применяются.

В марте японский премьер Фумио Кисида сообщил, что Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине.

В январе журналист Этьен Балмер в статье для The Japan Times написал, что Япония опасается лишиться СПГ из России

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