Япония вывела важные российские энергетические проекты из-под ряда санкций

Японские власти вывели из-под части санкций важные для своей экономики российские проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ-2». Об этом сообщили в японском Минэкономики.

«Принимая во внимание влияние на японские компании, присутствующие в России, приняты необходимые меры с точки зрения обеспечения стабильной работы проектов, важных для энергетической безопасности Японии», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что запреты на предоставление архитектурных и инженерных услуг в данных проектах не применяются.

В марте японский премьер Фумио Кисида сообщил, что Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине.

В январе журналист Этьен Балмер в статье для The Japan Times написал, что Япония опасается лишиться СПГ из России.