Дания выделила Киеву $189 млн на закупку ракет ПВО и боеприпасов
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Об этом сообщается на сайте Минобороны Дании.
В том числе эти средства пойдут на ракеты ПВО и артиллерийские боеприпасы для ВСУ.
Отмечается, что пакет помощи составлен на основе потребностей и запросов Украины, диалога с международными партнёрами, а также рекомендаций Министерства обороны.
«Благодаря многочисленным пожертвованиям мы и наши союзники даём громкий сигнал о том, что мы поддерживаем украинцев в долгосрочной перспективе», — уточняет и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается выиграть время для усиления Украины в военном плане.