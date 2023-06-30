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Дания выделила Киеву $189 млн на закупку ракет ПВО и боеприпасов

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Власти Дании выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,3 млрд крон (около $189 млн).
Дания выделила Киеву $189 млн на закупку ракет ПВО и боеприпасов
  • Gettyimages.ru
  • © Nick Pedersen

Об этом сообщается на сайте Минобороны Дании.

В том числе эти средства пойдут на ракеты ПВО и артиллерийские боеприпасы для ВСУ.

Отмечается, что пакет помощи составлен на основе потребностей и запросов Украины, диалога с международными партнёрами, а также рекомендаций Министерства обороны.

«Благодаря многочисленным пожертвованиям мы и наши союзники даём громкий сигнал о том, что мы поддерживаем украинцев в долгосрочной перспективе», — уточняет и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается выиграть время для усиления Украины в военном плане.

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