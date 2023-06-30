ЕС призвал Китай оказать на Россию давление для вывода войск без предварительных условий

Саммит Евросоюза призвал Китай надавить на Россию для «немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий».

«ЕС призывает Китай оказать давление на Россию для прекращения агрессивной войны, немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий», — говорится в заявлении по итогам саммита.

Ранее лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины.

Премьер-министр Словакии Людовит Одор выступил с инициативой использовать доходы с замороженных в европейский странах российских активов для восстановления Украины.