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ЕС призвал Китай оказать на Россию давление для вывода войск без предварительных условий

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Саммит Евросоюза призвал Китай надавить на Россию для «немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий».
ЕС призвал Китай оказать на Россию давление для вывода войск без предварительных условий
  • AP
  • © Olivier Matthys

«ЕС призывает Китай оказать давление на Россию для прекращения агрессивной войны, немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий», — говорится в заявлении по итогам саммита.

Ранее лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины.

Премьер-министр Словакии Людовит Одор выступил с инициативой использовать доходы с замороженных в европейский странах российских активов для восстановления Украины.

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