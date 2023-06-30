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Лавров рекомендовал западным лидерам не беспокоиться о национальных интересах России

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Глава МИД России Сергей Лавров рекомендовал лидерам западных стран не беспокоиться о национальных интересах страны на фоне недавних событий.

По словам министра, в Москве серьёзно сомневаются в адекватности многих западных руководителей, которые публично признают, что их избиратели страдают из-за поддержки Украины. При этом они продолжают оказывать поддержку Киеву «ради украинской победы над Россией».

«Это разве адекватно? Разве это отражает национальные интересы? За наши национальные интересы спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать», — сказал Лавров.

26 июня президент США Джо Байден заявил, что коллективный Запад непричастен к попытке военного мятежа в России.

Лавров ранее в интервью RT выразил мнение, что ситуация с попыткой вооружённого мятежа не создаст сложностей в отношениях с партнёрами и друзьями России.

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