Лавров: России известно о нарушении ООН требования не получать указаний от любых правительств
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что «секретариат ООН в соответствии со ст. 100 Устава обязан действовать беспристрастно и не имеет права получать указаний от какого-либо правительства».
«Мы знаем многочисленные примеры прямого нарушения этого требования», — подчеркнул он.
Ранее зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что американские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве России при ООН.