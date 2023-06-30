Лавров: России известно о нарушении ООН требования не получать указаний от любых правительств

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга заявил, что России известно о нарушении ООН требования не получать указаний от правительства какой-либо страны.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что «секретариат ООН в соответствии со ст. 100 Устава обязан действовать беспристрастно и не имеет права получать указаний от какого-либо правительства».

«Мы знаем многочисленные примеры прямого нарушения этого требования», — подчеркнул он.

Ранее зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что американские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве России при ООН.