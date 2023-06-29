В Госдепе заявили, что итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины
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«Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита», — цитирует его РИА Новости.
Миллер добавил, что поддержка будет включать в себя и помощь со стороны Вашингтона.
Он уточнил, что речь идёт как о политической поддержке Киева, так и о конкретных мерах.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал рассмотреть вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе после саммита в Вильнюсе.