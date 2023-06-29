В Госдепе заявили, что итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что итогом июльского саммита Североатлантического альянса станет весомый пакет поддержки для Украины.

«Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита», — цитирует его РИА Новости.

Миллер добавил, что поддержка будет включать в себя и помощь со стороны Вашингтона.

Он уточнил, что речь идёт как о политической поддержке Киева, так и о конкретных мерах.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал рассмотреть вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе после саммита в Вильнюсе.