Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Госдепе заявили, что США не намерены отправлять свои войска на Украину

Короткая ссылка
Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер утверждает, что Соединённые Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину.
В Госдепе заявили, что США не намерены отправлять свои войска на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Sugrue

«Президент дал очень чётко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», — приводит его слова РИА Новости.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что группа стран альянса «может захотеть ввести войска на Украину».

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что до окончания конфликта в стране иностранные государства не будут вводить свои войска на Украину.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Расмуссен впал в слабоумие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить