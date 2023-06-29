В Госдепе заявили, что США не намерены отправлять свои войска на Украину

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер утверждает, что Соединённые Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину.

«Президент дал очень чётко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», — приводит его слова РИА Новости.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что группа стран альянса «может захотеть ввести войска на Украину».

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что до окончания конфликта в стране иностранные государства не будут вводить свои войска на Украину.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Расмуссен впал в слабоумие.