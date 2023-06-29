У Германии и ряда других стран есть долг перед Киевом в сфере обеспечения безопасности на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы как государства обязались, что мы и в будущем что-то должны, что касается её безопасности. Германия уже давно ведёт совместно со своими близкими союзниками дискуссии с Украиной», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, цель поддержки Киева — «независимая Украина».

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Украина больше не является суверенным государством, достижение мира зависит от США, а не от неё.

В феврале Орбан выразил уверенность, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления Соединённых Штатов извлечь из него выгоду.