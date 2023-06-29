Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Столтенберг заявил, что НАТО и ЕС усилят совместную работу в защите инфраструктуры

Короткая ссылка
ЕС и НАТО усилят совместную работу по защите транспортной и энергетической инфраструктуры, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что НАТО и ЕС усилят совместную работу в защите инфраструктуры
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы работаем вместе в разных сферах, включая и защиту критической инфраструктуры. Сегодня вышел отчёт о том, как мы можем усилить то, что ЕС и НАТО делают вместе, чтобы защитить... критическую инфраструктуру», — цитирует его ТАСС.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников ранее заявил, что Москва расценивает теракты на российских объектах атомной энергетики как попытки Киева и его западных кураторов спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что степень вовлечённости НАТО в конфликт на Украине растёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить