Столтенберг заявил, что НАТО и ЕС усилят совместную работу в защите инфраструктуры

ЕС и НАТО усилят совместную работу по защите транспортной и энергетической инфраструктуры, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы работаем вместе в разных сферах, включая и защиту критической инфраструктуры. Сегодня вышел отчёт о том, как мы можем усилить то, что ЕС и НАТО делают вместе, чтобы защитить... критическую инфраструктуру», — цитирует его ТАСС.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников ранее заявил, что Москва расценивает теракты на российских объектах атомной энергетики как попытки Киева и его западных кураторов спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что степень вовлечённости НАТО в конфликт на Украине растёт.