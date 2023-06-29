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У генконсульства России в Джидде усилили меры безопасности после перестрелки

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У территории генконсульства России в саудовской Джидде усилили меры безопасности на фоне перестрелки у диппредставительства США.
У генконсульства России в Джидде усилили меры безопасности после перестрелки
  • © AP Photo

«Сотрудники генерального консульства в порядке, все живы-здоровы. Никак эта ситуация на нас не сказалась. В плане безопасности мы приняли это к сведению», — сообщили ТАСС в российском генконсульстве.

По словам собеседника агентства, представители Саудовской Аравии усилили меры безопасности. Кроме того, дежурных, которые ведут наблюдение за периметром, призвали быть более бдительными.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Саудовской Аравии 28 июня ликвидировали мужчину с огнестрельным оружием у консульства США в Джидде.

Госдеп подтвердил гибель охранника у генконсульства США в Джидде.

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