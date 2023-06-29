Посол России: в Австралии за два часа приняли закон о запрете аренды участка для посольства

Посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью RT заявил, что австралийские власти всего за два часа приняли закон о запрете для российской стороны арендовать участок под посольство около здания парламента в Канберре.

По его словам, этот враждебный шаг был сделан по принципу «нельзя, но если очень хочется, то можно».

Он отметил, что после того, как суд признал первую попытку властей забрать участок незаконной, был спешно подготовлен и проведён через парламент специальный закон о расторжении договора на данный участок.

«Утром вышел премьер-министр и сказал буквально следующее: «Спецслужбы нам вчера вечером доложили, что опасно так близко к зданию парламента строить посольство России — и надо действовать немедленно, чтобы это предотвратить», — сказал он.

По соседству с российским участком находятся посольства целого ряда стран, включая те, у которых с Австралией непростые отношения.

«Политическая подоплёка этого фарса весьма очевидна... Сейчас стоит вопрос: а где, собственно, будут работать наши сотрудники? Пока что им приходится оформлять консульские документы буквально на коленке», — добавил посол.

16 июня посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, ему заявлен протест в связи с подобным решением Канберры.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере русофобской истерики.