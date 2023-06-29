Посольство России в Казахстане принимает все меры для защиты прав Кислицина
- РИА Новости
В посольстве в комментарии ТАСС подчеркнули, что дипмиссию своевременно проинформировали о задержании россиянина.
«Посольство и генеральное консульство России в г. Алма-Ата принимают все необходимые меры для защиты законных прав россиянина», — добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что задержанный в Казахстане сотрудник F.A.C.C.T. Никита Кислицин заочно арестован судом в Москве.
В прокуратуре уточнили, что Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане.
Также Казахстан может рассматривать экстрадиционный запрос по Кислицину до трёх месяцев.