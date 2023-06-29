Посольство России в Казахстане принимает все меры для защиты прав Кислицина

Посольство России в Казахстане и генконсульство в Алма-Ате принимают все меры для защиты прав арестованного в республике по запросу США главы департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицина.

В посольстве в комментарии ТАСС подчеркнули, что дипмиссию своевременно проинформировали о задержании россиянина.

«Посольство и генеральное консульство России в г. Алма-Ата принимают все необходимые меры для защиты законных прав россиянина», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что задержанный в Казахстане сотрудник F.A.C.C.T. Никита Кислицин заочно арестован судом в Москве.

В прокуратуре уточнили, что Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане.

Также Казахстан может рассматривать экстрадиционный запрос по Кислицину до трёх месяцев.