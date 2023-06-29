Марокко отзывает посла в Швеции на фоне инцидента с сожжением Корана

Марокко отзывает своего посла в Швеции на фоне инцидента с сожжением Корана в Стокгольме, сообщает МИД страны.

«Посол... отозван в королевство для консультаций на неопределённый срок», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что поверенный в делах Швеции в Марокко был вызван в МИД, ему заявили об осуждении и неприятии данного действия.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.