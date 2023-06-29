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Американский ветеран Дрейвен: Украине будет безопаснее вместе с Россией

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Украине и украинскому народу было бы безопаснее вместе с Россией, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

«Я просто хочу встать и сказать то, что мы все знаем, Украина и её народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знамёнами», — приводит РИА Новости слова Дрейвена в Twitter.

Он отметил, что Россия никогда не намеревалась присоединять всю Украину, изначально речь шла только о традиционно русскоязычных регионах.

По его мнению, сегодня необходимо спасать всю Украину.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу, потому что для неё это борьба не на жизнь, а на смерть.

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