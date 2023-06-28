Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на $15 млрд

Госдепартамент США одобрил закупку Польшей интегрированной системы управления ПВО и ПРО на сумму $15 млрд.

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Уточняется, что главными подрядчиками выступят компании Raytheon и Lockheed Martin.

«Возможная продажа отвечает внешнеполитическим целям и задачам по обеспечению национальной безопасности США, поскольку повышает безопасность союзника по НАТО», — приводит заявление ТАСС.

Ранее стало известно, что страны НАТО утвердят на саммите в Вильнюсе переход в Прибалтике от миссий воздушной полиции к созданию системы противовоздушной обороны (ПВО) на ротационной основе.