Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на $15 млрд
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Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.
Уточняется, что главными подрядчиками выступят компании Raytheon и Lockheed Martin.
«Возможная продажа отвечает внешнеполитическим целям и задачам по обеспечению национальной безопасности США, поскольку повышает безопасность союзника по НАТО», — приводит заявление ТАСС.
Ранее стало известно, что страны НАТО утвердят на саммите в Вильнюсе переход в Прибалтике от миссий воздушной полиции к созданию системы противовоздушной обороны (ПВО) на ротационной основе.