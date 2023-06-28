Лавров: США просили Украину не организовывать провокации во время мятежа в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что, по имеющимся данным, Соединённые Штаты дали указание властям Украины не использовать мятеж в России для организации провокаций.

Текст интервью опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Глава российского МИД отметил, что есть основания доверять информации о том, что Госдепартамент в срочном порядке дал указание всем загранпредставительствам «никоим образом не комментировать ситуацию так, чтобы кто-то мог привязать её к действиям США».

Лавров заявил, что, по имеющимся у российской стороны данным, которым он склонен верить, одновременно указания пошли в Киев, чтобы украинские власти не использовали эту ситуацию для организации в ближайшее время диверсий на территории России и других провокаций.

Ранее Сергей Лавров в интервью RT заявил, что посол США в Москве Линн Трейси передавала сигналы российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к попытке мятежа.