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Бразильский президент Лула да Силва пожаловался на еду на приёмах во Франции и в Италии

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Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва пожаловался на еду на президентских приёмах во Франции и в Италии.
Бразильский президент Лула да Силва пожаловался на еду на приёмах во Франции и в Италии
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, Лула да Силва рассказал, что обедал с французским и итальянским президентами Эммануэлем Макроном и Серджо Маттареллой.

«Две трапезы во дворцах, которые были не очень хороши», — охарактеризовал он обеды.

Отмечается, что в опубликованном в YouTube-аккаунте президента Бразилии интервью Лула да Силва выразил недовольство маленькими порциями и недостаточным количеством специй в блюдах на официальных приёмах.

Ранее Лула да Силва призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.

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