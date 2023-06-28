Бразильский президент Лула да Силва пожаловался на еду на приёмах во Франции и в Италии
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Как сообщает РИА Новости, Лула да Силва рассказал, что обедал с французским и итальянским президентами Эммануэлем Макроном и Серджо Маттареллой.
«Две трапезы во дворцах, которые были не очень хороши», — охарактеризовал он обеды.
Отмечается, что в опубликованном в YouTube-аккаунте президента Бразилии интервью Лула да Силва выразил недовольство маленькими порциями и недостаточным количеством специй в блюдах на официальных приёмах.
Ранее Лула да Силва призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.