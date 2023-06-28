На Тайване заявили о прохождении двух кораблей ВМФ России вдоль побережья острова
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны Тайваня.
«По состоянию на 23:00 (18:00 мск) были обнаружены два российских фрегата, которые продвигались с юга на север по нашей восточной акватории», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Тайваньские военные следили за проходом кораблей, использовав при этом свои военные силы, в частности самолёты и корабли. Также остров активировал береговые ракетные комплексы.
Уточняется, что в итоге российские корабли покинули «зону реагирования», продолжив путь в юго-восточном направлении от порта Суао.
Ранее глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с главой Госдепа Энтони Блинкеном заявил, что Тайвань — главная проблема в отношениях США и Китая.