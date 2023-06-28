На Тайване заявили о прохождении двух кораблей ВМФ России вдоль побережья острова

Военные Тайваня заявили о прохождении двух кораблей ВМФ России вдоль восточного побережья острова.

Об этом сообщает Минобороны Тайваня.

«По состоянию на 23:00 (18:00 мск) были обнаружены два российских фрегата, которые продвигались с юга на север по нашей восточной акватории», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Тайваньские военные следили за проходом кораблей, использовав при этом свои военные силы, в частности самолёты и корабли. Также остров активировал береговые ракетные комплексы.

Уточняется, что в итоге российские корабли покинули «зону реагирования», продолжив путь в юго-восточном направлении от порта Суао.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с главой Госдепа Энтони Блинкеном заявил, что Тайвань — главная проблема в отношениях США и Китая.