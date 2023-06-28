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Южная Корея ввела санкции из-за КНДР против двух компаний и двух человек

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Южная Корея ввела санкции против двух организаций и двух человек, один из которых россиянин корейского происхождения.

Об этом пишет Рёнхап со ссылкой на корейский страны.

Как передаёт сообщение РИА Новости, что под санкциями оказался экс-гражданин Южной Кореи, принявший российское гражданство.

Как сказано в материале, он якобы создал в Монголии подставную фирму Hanne Ulaan LCC для уклонения от международных санкций и финансирования военных программ КНДР.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против гражданина России и четырёх юридических лиц.

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