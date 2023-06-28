Южная Корея ввела санкции из-за КНДР против двух компаний и двух человек
Об этом пишет Рёнхап со ссылкой на корейский страны.
Как передаёт сообщение РИА Новости, что под санкциями оказался экс-гражданин Южной Кореи, принявший российское гражданство.
Как сказано в материале, он якобы создал в Монголии подставную фирму Hanne Ulaan LCC для уклонения от международных санкций и финансирования военных программ КНДР.
Ранее Министерство финансов США ввело санкции против гражданина России и четырёх юридических лиц.