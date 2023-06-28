Белый дом: Салливан и советник Эрдогана Кылыч обсудили события в России и зерновую сделку

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником турецкого лидера Акифом Чагатаем Кылычем усилия Анкары по продлению зерновой сделки.

Об этом сообщили в Белом доме.

«Они обсудили последние события в России… а также усилия Турции по обеспечению продления Черноморской зерновой инициативы», — передаёт заявление РИА Новости.

Салливан и Кылыч также затронули тему поддержки Украины и подготовку к запланированному на июль саммиту НАТО в Вильнюсе.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем зерновую сделку и ситуацию в Сирии, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

В российском МИД заявили, что Москва удивлена некоторыми заявлениями со стороны представителей ООН относительно зерновой сделки, так как из всего пакета выполняется только «Черноморская инициатива», а по меморандуму России и ООН ничего не сделано.