Белый дом: Салливан и советник Эрдогана Кылыч обсудили события в России и зерновую сделку
Об этом сообщили в Белом доме.
«Они обсудили последние события в России… а также усилия Турции по обеспечению продления Черноморской зерновой инициативы», — передаёт заявление РИА Новости.
Салливан и Кылыч также затронули тему поддержки Украины и подготовку к запланированному на июль саммиту НАТО в Вильнюсе.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем зерновую сделку и ситуацию в Сирии, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
В российском МИД заявили, что Москва удивлена некоторыми заявлениями со стороны представителей ООН относительно зерновой сделки, так как из всего пакета выполняется только «Черноморская инициатива», а по меморандуму России и ООН ничего не сделано.