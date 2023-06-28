Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Белый дом: Салливан и советник Эрдогана Кылыч обсудили события в России и зерновую сделку

Короткая ссылка
Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником турецкого лидера Акифом Чагатаем Кылычем усилия Анкары по продлению зерновой сделки.

Об этом сообщили в Белом доме.

«Они обсудили последние события в России… а также усилия Турции по обеспечению продления Черноморской зерновой инициативы», — передаёт заявление РИА Новости.

Салливан и Кылыч также затронули тему поддержки Украины и подготовку к запланированному на июль саммиту НАТО в Вильнюсе.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем зерновую сделку и ситуацию в Сирии, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

В российском МИД заявили, что Москва удивлена некоторыми заявлениями со стороны представителей ООН относительно зерновой сделки, так как из всего пакета выполняется только «Черноморская инициатива», а по меморандуму России и ООН ничего не сделано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить