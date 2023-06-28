Немецкий телеканал Phoenix прервал пресс-конференцию Бербок речью Путина
Запись мероприятия, как передаёт РИА Новости, опубликована на YouTube.
Phoenix резко прекратил трансляцию совместной пресс-конференции Бербок с коллегой из ЮАР Наледи Пандор.
Вместо них в кадре появился Путин, который выступал на Соборной площади Кремля. Трансляция велась без закадрового перевода на немецкий язык.
Через некоторое время трансляция прервалась и больше не возобновилась.
В августе протестующие дважды прервали речь на тот момент главы британского МИД Лиз Трасс, которая тогда претендовала на пост премьер-министра страны, в прямом эфире.
Когда Трасс представляла свою кандидатуру, несколько человек в студии начали выкрикивать различные высказывания.