Немецкий телеканал Phoenix прервал пресс-конференцию Бербок речью Путина

Пресс-конференцию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на телеканале Phoenix прервало выступление российского лидера Владимира Путина.

Запись мероприятия, как передаёт РИА Новости, опубликована на YouTube.

Phoenix резко прекратил трансляцию совместной пресс-конференции Бербок с коллегой из ЮАР Наледи Пандор.

Вместо них в кадре появился Путин, который выступал на Соборной площади Кремля. Трансляция велась без закадрового перевода на немецкий язык.

Через некоторое время трансляция прервалась и больше не возобновилась.

В августе протестующие дважды прервали речь на тот момент главы британского МИД Лиз Трасс, которая тогда претендовала на пост премьер-министра страны, в прямом эфире.

Когда Трасс представляла свою кандидатуру, несколько человек в студии начали выкрикивать различные высказывания.