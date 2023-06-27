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Столтенберг: делать выводы о последствиях событий в России для НАТО пока рано

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Делать выводы о последствиях событий в России для НАТО пока преждевременно, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: делать выводы о последствиях событий в России для НАТО пока рано
  • AP

«Что касается последствий мятежа, событий, которые мы наблюдали в России в последние дни, — пока рано делать какие-либо окончательные выводы по долгосрочным последствиям, в том числе для НАТО», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Он отметил, что в альянсе внимательно следят за развитием событий.

По его словам, в НАТО повысили готовность, усилили присутствие на восточном фланге.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен обсудил события в России с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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