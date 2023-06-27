Мишель: саммит ЕС обсудит ядерную безопасность на Украине и помощь Киеву
- AP
Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы обсудим вопросы европейской и глобальной безопасности... Мы должны подтвердить наши обязательства помогать Украине как можно дольше путём непрерывной финансовой и военной помощи Киеву», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен запросила дополнительные деньги у стран ЕС, она объяснила данный запрос необходимостью средств на Украину, борьбу с миграцией и другие цели.