Мишель: саммит ЕС обсудит ядерную безопасность на Украине и помощь Киеву

Участники саммита Евросоюза 29—30 июня рассмотрят риски для ядерной безопасности на Украине в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС и непрерывную финансовую и военную помощь Киеву.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы обсудим вопросы европейской и глобальной безопасности... Мы должны подтвердить наши обязательства помогать Украине как можно дольше путём непрерывной финансовой и военной помощи Киеву», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен запросила дополнительные деньги у стран ЕС, она объяснила данный запрос необходимостью средств на Украину, борьбу с миграцией и другие цели.