Госдеп: на этой неделе США объявят о новых рестрикциях в отношении ЧВК «Вагнер»
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«Мы объявим о новых мерах по привлечению Группы Вагнера к ответственности в самом ближайшем будущем. Речь идёт о текущей неделе», — приводит РИА Новости слова Миллера на брифинге.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут подписать контракт с Минобороны, уйти домой или направиться в Белоруссию.
До этого стало известно, что более 20 добровольческих формирований, участвующих в спецоперации на Украине, заключили контракты с Минобороны России.