Госдеп: на этой неделе США объявят о новых рестрикциях в отношении ЧВК «Вагнер»

На текущей неделе США объявят о введении новых рестрикций против ЧВК «Вагнер», заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы объявим о новых мерах по привлечению Группы Вагнера к ответственности в самом ближайшем будущем. Речь идёт о текущей неделе», — приводит РИА Новости слова Миллера на брифинге.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут подписать контракт с Минобороны, уйти домой или направиться в Белоруссию.

До этого стало известно, что более 20 добровольческих формирований, участвующих в спецоперации на Украине, заключили контракты с Минобороны России.