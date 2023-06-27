Госдеп: США и КНР обсуждают сроки и параметры визита главы МИД Китая в Вашингтон

США и Китай обсуждают сроки и иные параметры будущего визита главы китайского МИД Цинь Гана в Вашингтон, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы продолжаем вести переговоры с правительством в Пекине на тему того, когда и в каком виде может состояться данный визит», — цитирует РИА Новости Миллера.

По его словам, окончательного решения по данному вопросу пока нет.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты рассчитывают, что смогут сохранить каналы связи с Китаем открытыми.