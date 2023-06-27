Минэнерго Молдавии: половина запасов природного газа страны будет храниться в Румынии
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Об этом заявил на брифинге молдавский министр энергетики Виктор Парликов.
«На данный момент госпредприятие Energocom решило, что 50% запасов газа, которые необходимы для безопасности, будут храниться в Румынии», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, на сегодняшний день у Молдавии подписано несколько контрактов с поставщиками природного газа.
Ранее в Минэнерго Молдавии заявили, что благодаря доступу к новому маршруту транспортировки природного газа на территорию Украины Молдавия сможет стать важным транзитным коридором в Европе.