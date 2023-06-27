Вершинин обсудил с властями Сирии координацию в ООН и ситуацию на Ближнем Востоке
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Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«В ходе встреч подробно обсуждались актуальные вопросы международной и региональной повестки дня с упором на их рассмотрение в рамках СБ и ГА ООН», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке с учётом процессов нормализации отношений между странами и по ситуациям в Ливане, Иордании и в зоне палестино-израильского конфликта.
Ранее президент Сирии Башар Асад подтвердил поддержку позиции России по ситуации на Украине на встрече с Вершининым.