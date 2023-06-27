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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Израиля в Москве

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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Израиля в Москве Ронена Крауса в связи с высказываниями израильского посла в Киеве Михаила Бродского.
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Израиля в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям посла Израиля в Киеве М. Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации С. Бандеры и его сторонников», — заявили в российском МИД.

Израильский посол ранее заявил, что Израилю не нравятся поддерживавшие идеологию нацизма Степан Бандера и Роман Шухевич, «но для большинства украинцев — это герои, которые боролись за независимость».

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «никто не имеет право на таких героев», потому что это «исчадия ада и не идентичность, а позор народа Украины», а также это является прославлением нацизма.

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