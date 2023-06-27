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Премьер Фиала: в 2023 году Чехия передала Украине 24 танка, 17 БМП и другое вооружение

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Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что в текущем году Чехия уже поставила Вооружённым силам Украины 24 танка, 17 БМП и другое вооружение.
Премьер Фиала: в 2023 году Чехия передала Украине 24 танка, 17 БМП и другое вооружение
  • AFP
  • © Ludovic MARIN /

«С января по май этого года Чехия предоставила Украине 24 танка, 17 боевых машин пехоты, 645 противотанковых управляемых ракет», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, добавил Фиала, Прага предоставила Киеву 16 специальных машин для сил противовоздушной обороны, 57 тыс. снарядов к пушкам, а также 144 систем ПВО.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС не хватает критически важных ресурсов для производства необходимого количества боеприпасов для ВСУ.

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