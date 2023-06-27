МИД: Австралия в вопросе с участком для посольства России пренебрегает верховенством права

Действия властей Австралии по расторжению договора об аренде земельного участка под строительство нового здания посольства России демонстрируют пренебрежение принципом верховенства права.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Такие действия являются недобросовестными и символизируют пренебрежение принципом верховенства права», — говорится в заявлении.

В министерстве также сомневаются в законности подобных решений.

16 июня посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, ему заявлен протест в связи с подобным решением Канберры.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере русофобской истерики.