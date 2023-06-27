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МИД: Австралия в вопросе с участком для посольства России пренебрегает верховенством права

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Действия властей Австралии по расторжению договора об аренде земельного участка под строительство нового здания посольства России демонстрируют пренебрежение принципом верховенства права.
МИД: Австралия в вопросе с участком для посольства России пренебрегает верховенством права
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Такие действия являются недобросовестными и символизируют пренебрежение принципом верховенства права», — говорится в заявлении.

В министерстве также сомневаются в законности подобных решений.

16 июня посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, ему заявлен протест в связи с подобным решением Канберры.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере русофобской истерики.

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