МИД: Австралия в вопросе с участком для посольства России пренебрегает верховенством права
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Такие действия являются недобросовестными и символизируют пренебрежение принципом верховенства права», — говорится в заявлении.
В министерстве также сомневаются в законности подобных решений.
16 июня посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, ему заявлен протест в связи с подобным решением Канберры.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере русофобской истерики.