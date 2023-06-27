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Foreign Policy: западная артиллерия на Украине всё больше выходит из строя

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Всё больше орудий выходят из строя на Украине из-за износа западной артиллерии.

Об этом пишет Foreign Policy.

В материале отмечается, что для сторонников поставок Украине оружия срочность его отправки возросла, поскольку в результате износа предоставленной Западом артиллерии всё больше орудий вышло из строя.

Также отмечается, что запасы артиллерийских боеприпасов стали «критически низкими».

23 июня директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что западные страны глубоко заблуждается, думая, что им удастся сокрушить Россию при помощи оружия.

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.

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