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Пентагон заключил контракты с предприятиями на создание прототипов взамен БМП M2 Bradley

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В Минобороны Соединённых Штатов заявили о заключении контрактов с General Dynamics Land Systems и American Rheinmetall Vehicles на общую сумму в $1,6 млрд на создание прототипов взамен поставляемых украинской стороне БМП M2 Bradley.

Сообщение ведомства передаёт РИА Новости.

Как говорится в материале, каждая компания разработает свой образец новой машины и представит его на утверждение ведомства.

Отмечается, что далее Пентагон определится с подрядчиком. Серийное производство планируют запустить в 2027 году.

13 июня российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.

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