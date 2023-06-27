Пентагон заключил контракты с предприятиями на создание прототипов взамен БМП M2 Bradley
Сообщение ведомства передаёт РИА Новости.
Как говорится в материале, каждая компания разработает свой образец новой машины и представит его на утверждение ведомства.
Отмечается, что далее Пентагон определится с подрядчиком. Серийное производство планируют запустить в 2027 году.
13 июня российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.