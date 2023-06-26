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Белый дом: США продолжат добиваться восстановления прямого военного диалога с КНР

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Соединённые Штаты продолжат добиваться восстановления прямых каналов военного диалога с Китаем. Об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.

«Мы считаем, что Соединённым Штатам и Китаю важно предпринять практические шаги, которые сделают возможной эффективную коммуникацию на случай непредвиденного стечения обстоятельств, или какого-либо происшествия, или несчастного случая», — приводит ТАСС заявление.

Кэмпбелл добавил, что Вашингтон продолжит доносить до китайских военных «причины, по которым это важно, особенно в то время, как наши военные силы всё чаще оказываются вблизи друг от друга при проведении операций».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты рассчитывают, что смогут сохранить каналы связи с Китаем открытыми.

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