Дипломаты из России и Китая обсудили тему напряжённости на Корейском полуострове

Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил в Пекине со спецпредставителем правительства Китая Лю Сяомином тему напряжённости на Корейском полуострове, вызванную военной активностью Запада.

«Стороны предметно обсудили ситуацию на Корейском полуострове на фоне сохраняющейся там напряжённости, вызванной беспрецедентным за последние годы наращиванием США и их союзниками непропорциональной военной активности», — говорится в заявлении.

Ранее в КНДР заявили о риске ядерной войны из-за размещения США атомных подлодок на полуострове.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон выразила уверенность, что Вашингтонская декларация, принятая лидерами США и Южной Кореи, приведёт к ухудшению ситуации с безопасностью в мире.