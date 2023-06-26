Дипломаты из России и Китая обсудили тему напряжённости на Корейском полуострове
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«Стороны предметно обсудили ситуацию на Корейском полуострове на фоне сохраняющейся там напряжённости, вызванной беспрецедентным за последние годы наращиванием США и их союзниками непропорциональной военной активности», — говорится в заявлении.
Ранее в КНДР заявили о риске ядерной войны из-за размещения США атомных подлодок на полуострове.
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон выразила уверенность, что Вашингтонская декларация, принятая лидерами США и Южной Кореи, приведёт к ухудшению ситуации с безопасностью в мире.