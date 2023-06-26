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Дипломаты из России и Китая обсудили тему напряжённости на Корейском полуострове

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Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил в Пекине со спецпредставителем правительства Китая Лю Сяомином тему напряжённости на Корейском полуострове, вызванную военной активностью Запада.
Дипломаты из России и Китая обсудили тему напряжённости на Корейском полуострове
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Стороны предметно обсудили ситуацию на Корейском полуострове на фоне сохраняющейся там напряжённости, вызванной беспрецедентным за последние годы наращиванием США и их союзниками непропорциональной военной активности», — говорится в заявлении.

Ранее в КНДР заявили о риске ядерной войны из-за размещения США атомных подлодок на полуострове.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон выразила уверенность, что Вашингтонская декларация, принятая лидерами США и Южной Кореи, приведёт к ухудшению ситуации с безопасностью в мире.

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