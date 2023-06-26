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Кабмин Германии: советник Шольца участвовал во встрече по Украине в Дании

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Советник канцлера Германии Олафа Шольца участвовал во встрече по Украине в Дании. Об этом рассказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Кабмин Германии: советник Шольца участвовал во встрече по Украине в Дании
  • AP
  • © Jockel Finck

«Правительство ФРГ было представлено на уровне руководителя 2-го отдела Ведомства федерального канцлера в лице Йенса Плётнера», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что не может предоставить много информации об этих переговорах.

При этом Хебештрайт заявил, что встреча прошла по инициативе Киева.

На ней присутствовали представители многих стран Запада и ряда государств БРИКС.

Ранее администрация президента ЮАР не подтвердила участие в предстоящих переговорах по ситуации на Украине в Копенгагене в июле.

Ранее телеканал ARD сообщил, что 24 июня в Копенгагене по инициативе Киева прошла секретная встреча по Украине, в которой участвовали дипломаты Запада, а также представители Бразилии, Индии, КНР и Южно-Африканской Республики.

Он утверждал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле.

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