Гаврилов: конференция по выходу России из ДОВСЕ запланирована на 29—30 июня в Вене

Конференция по выходу России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе состоится в Вене 29—30 июня, российская делегация будет представлена сотрудниками Минобороны и Министерства иностранных дел.

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил оперативную реакцию коллег из Нидерландов на нотификацию.

«Основная цель — рассмотреть вопросы, связанные с тем, что Москва больше не будет участвовать в договоре. Предполагается участие высокопоставленных представителей 28 государств Европы, США и Канады, которые участвуют в ДОВСЕ», — цитирует его ТАСС.

Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый вариант договора.

НАТО призвало Россию пересмотреть решение о выходе из Договора.