Депутат Европарламента Синчич назвал разрушительными для Европы антироссийские санкции
«Санкции саморазрушительны для Европы. До сих пор большинство товаров попадало в Европу через посредников, но они были уже намного дороже, что подрывает конкурентоспособность Европы», — заявил он.
По мнению собеседника издания, Евросоюз постепенно движется в сторону рецессии и деиндустриализации.
23 июня Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.
В МИД России заявили, что российская сторона в ответ на 11-й пакет санкций ЕС существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в страну.