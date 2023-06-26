Депутат Европарламента Синчич назвал разрушительными для Европы антироссийские санкции

Новые антироссийские санкции разрушительны для Европы, заявил депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич в интервью газете «Известия».

«Санкции саморазрушительны для Европы. До сих пор большинство товаров попадало в Европу через посредников, но они были уже намного дороже, что подрывает конкурентоспособность Европы», — заявил он.

По мнению собеседника издания, Евросоюз постепенно движется в сторону рецессии и деиндустриализации.

23 июня Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

В МИД России заявили, что российская сторона в ответ на 11-й пакет санкций ЕС существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в страну.