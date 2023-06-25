В Стокгольме полиция начала расследование по факту ЧП в парке аттракционов

В Стокгольме сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту ЧП в парке аттракционов, в результате которого погиб один человек и девять пострадали.

Об этом сообщает SVT.

«В настоящее время полиция начала предварительное расследование», — говорится в заявлении.

Как отметила представитель парка, аттракционы проверяют ежедневно и руководство не пустило бы на горки, если бы были неисправности.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё несколько пострадали в результате схода с рельсов вагона на американских горках в парке аттракционов Gröna Lund в Стокгольме.