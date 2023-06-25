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В Стокгольме полиция начала расследование по факту ЧП в парке аттракционов

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В Стокгольме сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту ЧП в парке аттракционов, в результате которого погиб один человек и девять пострадали.
В Стокгольме полиция начала расследование по факту ЧП в парке аттракционов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает SVT.

«В настоящее время полиция начала предварительное расследование», — говорится в заявлении.

Как отметила представитель парка, аттракционы проверяют ежедневно и руководство не пустило бы на горки, если бы были неисправности.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё несколько пострадали в результате схода с рельсов вагона на американских горках в парке аттракционов Gröna Lund в Стокгольме.

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