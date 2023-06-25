В Стокгольме полиция начала расследование по факту ЧП в парке аттракционов
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Об этом сообщает SVT.
«В настоящее время полиция начала предварительное расследование», — говорится в заявлении.
Как отметила представитель парка, аттракционы проверяют ежедневно и руководство не пустило бы на горки, если бы были неисправности.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё несколько пострадали в результате схода с рельсов вагона на американских горках в парке аттракционов Gröna Lund в Стокгольме.