В пресс-службе армянского Министерства иностранных дел заявили, что в Вашингтоне 26 июня начнутся переговоры глав МИД Азербайджана и Армении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уже вылетел в США.

«Мирзоян отправился с рабочим визитом в Вашингтон, где 26 июня начнётся очередной раунд обсуждений соглашения об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном», — отмечается в заявлении.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия остаётся привержена трёхсторонним договорённостям между Москвой, Ереваном и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе.