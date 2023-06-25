В Вашингтоне 26 июня начнутся переговоры глав МИД Азербайджана и Армении
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уже вылетел в США.
«Мирзоян отправился с рабочим визитом в Вашингтон, где 26 июня начнётся очередной раунд обсуждений соглашения об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном», — отмечается в заявлении.
Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия остаётся привержена трёхсторонним договорённостям между Москвой, Ереваном и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе.