Блинкен: США не меняли готовность стратегических сил из-за событий в России
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Как передаёт его слова ТАСС, когда такая большая страна, как Россия, показывает «признаки нестабильности», это основание для «определённой обеспокоенности».
«Мы за этим, конечно, следим», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в Вашингтоне возможностью утраты Москвой контроля над ядерным арсеналом.
Он также заявил, что в США не видят изменений в готовности ядерного оружия в России и не меняют «готовности своих стратегических сил».
16 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова вести с Вашингтоном переговоры о контроле над ядерными вооружениями.
Блинкен заявил, что США не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие.