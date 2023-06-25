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Блинкен: США не меняли готовность стратегических сил из-за событий в России

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в эфире CNN заявил, что США не видели изменений в готовности российских стратегических сил и не меняли готовность своих на фоне событий последних дней в России.
Блинкен: США не меняли готовность стратегических сил из-за событий в России
  • Gettyimages.ru

Как передаёт его слова  ТАСС, когда такая большая страна, как Россия, показывает «признаки нестабильности», это основание для «определённой обеспокоенности».

«Мы за этим, конечно, следим», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в Вашингтоне возможностью утраты Москвой контроля над ядерным арсеналом.

Он также заявил, что в США не видят изменений в готовности ядерного оружия в России и не меняют «готовности своих стратегических сил».

16 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова вести с Вашингтоном переговоры о контроле над ядерными вооружениями.

Блинкен заявил, что США не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие.

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