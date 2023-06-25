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Руденко проведёт встречу со спецпредставителем КНР по делам Корейского полуострова

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Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в рамках визита в Пекин проведёт встречу со спецпредставителем правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином.
Руденко проведёт встречу со спецпредставителем КНР по делам Корейского полуострова
  • Gettyimages.ru

«В рамках пребывания в китайской столице у А.Ю. Руденко также запланированы отдельные переговоры со спецпредставителем правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином», — сказано в сообщении на сайте МИД России.

Кроме того, у замминистра иностранных дел России запланировано участие в работе 8-й международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

5 июня Руденко заявил, что ситуация на Корейском полуострове является непредсказуемой, действия США и их союзников провоцируют напряжённость.

По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве хотели бы видеть ситуацию более предсказуемой, чем она является.

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