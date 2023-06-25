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American Greatness: растущие потребности ВСУ в оружии ударили по влиянию США в мире

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Постоянно растущие потребности армии Украины по поставкам оружия нанесли удар по обороноспособности США и их влиянию в мире, заявил обозреватель American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон.

По его словам, США скоро не смогут удовлетворять потребности Киева в вооружениях, поддерживать Тайвань или осуществить вмешательство в гипотетический конфликт на Ближнем Востоке.

«Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединённых Штатов так, как ещё никому в новейшей истории не удавалось», — пишет Хэнсон.

Он добавил, что американцам придётся разрубить этот Гордиев узел.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.

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