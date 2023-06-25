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Нетаньяху назвал события в России её внутренним делом

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам оперативного совещания назвал события в России её внутренним делом.

«Премьер-министр заявил, что речь идёт о внутреннем деле России», — приводит ТАСС сообщение канцелярии Нетаньяху.

Он отметил, что в Израиле продолжат следить за развитием событий.

В Минске ранее сообщали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».

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