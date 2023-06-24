Белый дом: США мониторят ситуацию в России и готовы к консультациям с союзниками
Об этом сказал представитель Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж. Его заявление цитирует РИА Новости.
По его словам, Вашингтон намерен консультироваться со своими союзниками и партнёрами по мере развития ситуации.
Также сообщалось, что президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с возбуждением в России уголовного дела по факту организации попытки вооружённого мятежа.
В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.
В Генпрокуратуре заявили, что действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку.
В Кремле сообщили, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются в связи с попыткой вооружённого мятежа в режиме круглосуточной работы.