Europa Press: два человека погибли при стрельбе в испанском городе Алелья
Два человека погибли в результате стрельбы в пятницу, 23 июня, в испанском городе Алелья, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники.
«Два человека погибли в пятницу днём в результате стрельбы в городе Алелья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция разыскивает виновников.
В апреле не менее трёх человек погибли в ходе перестрелок на улицах Марселя.
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