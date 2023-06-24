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Europa Press: два человека погибли при стрельбе в испанском городе Алелья

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Два человека погибли в результате стрельбы в пятницу, 23 июня, в испанском городе Алелья, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники.

«Два человека погибли в пятницу днём в результате стрельбы в городе Алелья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция разыскивает виновников.

В апреле не менее трёх человек погибли в ходе перестрелок на улицах Марселя.

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