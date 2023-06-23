В Белом доме заявили, что отслеживают ситуацию вокруг Запорожской АЭС
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Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы продолжаем пристально её (ситуацию. — RT) мониторить», — цитирует его РИА Новости.
Кирби отметил, что Вашингтон не зафиксировал повышенных уровней радиоактивности в районе ЗАЭС.
Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что любые угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемы и опасны.