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В Белом доме заявили, что отслеживают ситуацию вокруг Запорожской АЭС

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США внимательно отслеживают ситуацию вокруг Запорожской АЭС и не фиксируют повышенных уровней радиации вокруг неё.
В Белом доме заявили, что отслеживают ситуацию вокруг Запорожской АЭС
  • globallookpress.com
  • © Victor/XinHua

Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы продолжаем пристально её (ситуацию. — RT) мониторить», — цитирует его РИА Новости.

Кирби отметил, что Вашингтон не зафиксировал повышенных уровней радиоактивности в районе ЗАЭС.

Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что любые угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемы и опасны.

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