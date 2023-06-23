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Сенатор Джабаров прокомментировал новый пакет санкций против России

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Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал введение нового пакета санкций против России. По его словам, в стране научились успешно с ними бороться.
Сенатор Джабаров прокомментировал новый пакет санкций против России
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

«Вот сейчас запретили российские поставки по нефтепроводу «Дружба» в Германию, Польшу — что же, нефть будет теперь выливаться в кювет? Нет, конечно, — она пойдёт в страны Азии, где её уже ждут», — сказал Джабаров в беседе с «Парламентской газетой».

Что касается запрета поставок западных автомобилей, то сенатор отметил, что на улицах российских городов уже много китайских машин, которые по качеству не уступают западным.

Ранее сообщалось, что ЕС официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

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