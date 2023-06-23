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Госдеп: Россия, КНР, США, Британия и Франция обсудили сокращение стратегических рисков

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Россия, Китай, США, Великобритания и Франция обсудили на рабочем уровне сокращение стратегических рисков и ядерные доктрины.
Госдеп: Россия, КНР, США, Британия и Франция обсудили сокращение стратегических рисков
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщили в Госдепе.

В ведомстве уточнили, что консультации прошли 13–14 июня в Каире.

«Эксперты из министерств иностранных дел и обороны обсудили сокращение стратегического риска, а также ядерные доктрины и политику», — приводит заявление ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что контрмеры Вашингтона не изменят решения Москвы о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, оно незыблемо.

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