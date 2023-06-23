Специалист Дандыкин не исключил пожар в качестве причины взрыва в батискафе «Титан»
- AFP
- © OceanGate Expeditions
«Там достаточно спартанские условия <...> Это мог быть пожар, вполне вероятно, могло ведь там замыкание произойти», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, батискаф изначально создавали как туристический аппарат, «облегчённый» с точки зрения безопасности.
Как отметил Дандыкин, погружения «Титана» были довольно частые, и нештатная ситуация могла возникнуть из-за условий эксплуатации.
Со своей стороны, океанолог, гидронавт-исследователь СССР, капитан, писатель Анатолий Таврический в беседе с ФАН заявил, что «Титан» имел цилиндрическую форму, которую можно назвать «неудачной».
«Все наши аппараты имеют круглую форму, которая выдерживает максимальную глубину», — пояснил он.
Что касается версий, то, по словам Таврического, это мог быть технический взрыв, связанный, к примеру, с аккумуляторами.
Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.
Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.