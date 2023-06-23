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Специалист Дандыкин не исключил пожар в качестве причины взрыва в батискафе «Титан»

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Капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал версии причин взрыва в батискафе «Титан».
Специалист Дандыкин не исключил пожар в качестве причины взрыва в батискафе «Титан»
  • AFP
  • © OceanGate Expeditions

«Там достаточно спартанские условия <...> Это мог быть пожар, вполне вероятно, могло ведь там замыкание произойти», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, батискаф изначально создавали как туристический аппарат, «облегчённый» с точки зрения безопасности.

Как отметил Дандыкин, погружения «Титана» были довольно частые, и нештатная ситуация могла возникнуть из-за условий эксплуатации.

Со своей стороны, океанолог, гидронавт-исследователь СССР, капитан, писатель Анатолий Таврический в беседе с ФАН заявил, что «Титан» имел цилиндрическую форму, которую можно назвать «неудачной».

«Все наши аппараты имеют круглую форму, которая выдерживает максимальную глубину», — пояснил он.

Что касается версий, то, по словам Таврического, это мог быть технический взрыв, связанный, к примеру, с аккумуляторами.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

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