Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Евросоюз в рамках нового пакета ввёл санкции против пяти российских заводов

Короткая ссылка
Европейский союз в рамках нового пакета санкций в отношении России ввёл ограничения против пяти российских заводов.
Евросоюз в рамках нового пакета ввёл санкции против пяти российских заводов
  • AP
  • © Olivier Matthys

Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Уточняется, что речь идёт о заводах «Звезда», «Копир», «Универсалмаш», Мурманском приборостроительном заводе, а также ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова».

Ранее стало известно, что Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

В том числе в 11-й пакет санкций включён механизм борьбы с обходом антироссийских рестрикций, который позволит ЕС вводить ограничения против третьих государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить