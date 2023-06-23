Евросоюз в рамках нового пакета ввёл санкции против пяти российских заводов

Европейский союз в рамках нового пакета санкций в отношении России ввёл ограничения против пяти российских заводов.

Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Уточняется, что речь идёт о заводах «Звезда», «Копир», «Универсалмаш», Мурманском приборостроительном заводе, а также ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова».

Ранее стало известно, что Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

В том числе в 11-й пакет санкций включён механизм борьбы с обходом антироссийских рестрикций, который позволит ЕС вводить ограничения против третьих государств.